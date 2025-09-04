Китай теряет лидерство: ОЭСР предсказывает экономический переворот

Согласно прогнозу Организации сотрудничества и экономического развития (англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD), Индия станет крупнейшей экономикой мира к середине 2060-х годов, обогнав Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации также предполагают, что среднегодовые темпы роста мирового производства будут постепенно снижаться: с нынешних 2,9% до 2,7% в первой половине 2030-х годов, до 2,1% в начале 2040-х годов и до 1,3% во второй половине века.

Главные факторы, объясняющие эту тенденцию, включают снижение темпов прироста населения в трудоспособном возрасте (от 15 до 74 лет) и замедление роста производительности труда в развивающихся странах.

Значительная часть замедления экономического роста будет обусловлена ситуацией в Китае: его вклад в глобальный годовой рост сократится с приблизительно 0,9 процентных пунктов (что составляет почти треть мирового роста) до нуля к концу 2050-х годов.

Ранее сообщалось, что члены Комитета по содействию развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития в 2024 году сократили объем официальной помощи в целях развития (ОПР) беднейшим странам мира на 7,1% - до $212,1 млрд.