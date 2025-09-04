Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ официальных курсов валют

Индекс РТС на Московской бирже демонстрировал рост, после публикации Банком России официальных курсов валют перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 5 сентября до 81,29 рубля, евро - до 94,77 рубля, юаня - до 11,35 рубля.

По данным на 17:00 мск, индекс РТС рос на 0,73%, до 1 125,5 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,73% и находился на уровне 2 888,55 пункта.

К 17:10 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 116,6 пункта (-0,06%), а индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 882,45 пункта (+0,52%).