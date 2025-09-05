Путин: Нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики РФ

Власть должна обеспечить мягкую посадку российской экономики.

Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, — отметил президент.

Глава государства добавил, что российский Центробанк уважают в международном финансовом сообществе.

— Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет, — цитирует Путина РИА Новости.

На заседании российский лидер также подчеркнул, что за период с 2014 по 2024 год уровень бедности в стране снизился с 11,3 до 7,2 процента.

Президент заявил, что стране необходимо начать переход к экономике высоких зарплат. По его словам, добиться этого можно путем увеличения качества рабочих мест. При этом российский лидер добавил, что уровень зарплат в РФ пока недостаточный.

Путин назвал важнейшую задачу экономики РФ на 2025 год