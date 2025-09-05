Путин призвал работать над доходной частью бюджета России

России необходимо работать над доходной частью бюджета, но не увеличивая налоговое бремя, а повышая эффективность производств.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.​​​​​​

"Нам, во-первых, нужно работать над доходной частью [бюджета]. И здесь есть о чем поговорить. Имею в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а повышение эффективности производства", - сказал глава государства.

В июне Путин подписал закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год. Согласно тексту закона, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП, что на 4,4% (или на 1 789,9 млрд рублей) меньше по сравнению с ранее установленной суммой. Расходы бюджета составят 42,298 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

