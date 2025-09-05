Есть ли повод переживать: названы четыре сценария развития экономики РФ

Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 годы, раскрыв цели, подходы и прогнозы. Основные сценарии включают базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый, сообщают «Известия».

Эксперты называют первый наиболее вероятным. Он предполагает замедление инфляции и охлаждение спроса, что соответствует текущей динамике. Как отмечается, экономика растет умеренно, но инвестиционная активность остается высокой благодаря поддержке приоритетных отраслей.

Спрос соответствует возможностям производства, а инфляция снижается. Центробанк ужесточал ДКП с середины 2024 года, подняв ключевую ставку до 21% в октябре и сохраняя ее до июня 2025 года. Это снизило разрыв между спросом и производством, замедлило кредитование и увеличило сбережения, говорится в материале. Подчеркивается, что летом 2025 года ЦБ начал снижать ставку, сохраняя нейтральные сигналы о дальнейших действиях.

В материале говорится, что, согласно базовому сценарию, мировая экономика будет расти медленнее, чем в 2000–2019 годах из-за торговых противоречий и политики США. Мировые цены на нефть снизятся, а центральные банки развитых стран смягчат ДКП. Санкции продолжат сдерживать рост экспорта и импорта России. Согласно дезинфляционному сценарию, инфляция в 2025 году составит 6–7%, в 2026 году — 3–4%, с 2027-м — 4%. Ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6%, в 2026 году — 10,5–11,5%, в 2028 году — 7,5–8,5%. Компании увеличат инвестиции, что повысит предложение товаров и услуг.

Проинфляционный сценарий предполагает, что инфляция в 2025 году составит 6–7%, в 2026-м — 4–5%, в 2027–2028 годах — у цели. Ключевая ставка в 2026 году — 14–16%, в 2027 году — 10,5–11,5%, в 2028-м — 8,5–9,5%. Внутренний спрос выше, предложение ниже. Правительство усилит протекционистские меры, что приведет к росту цен на импортные товары. Санкции негативно повлияют на инвестиции и производительность.

Рисковый сценарий предполагает, что инфляция в 2025 году составит 6–12%, в 2026-м — 10–12%, в 2027-м — 8–10%, в 2028-м — 4–4,5%. Ключевая ставка в 2026 году составит 16–18%, в 2027-м — 18–20%, в 2028-м — 10–11%. Внешние условия ухудшатся, что вызовет снижение ВВП и усиление инфляции. Потребуется ужесточение ДКП и трансформация бюджетного правила, отмечается в статье.