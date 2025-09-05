Трамп планирует «подчинить» финансовую систему США: что это значит

Президент США Дональд Трамп атакует независимость Федеральной резервной системы (ФРС), главного финансового регулятора США. За две недели до ключевого заседания по процентным ставкам он пытается одновременно уволить управляющего Лизу Кук и назначить на ее место своего советника Стивена Мирана, что подрывает десятилетиями сложившийся порядок, сообщает The Wall Street Journal.

Миран планирует взять «неоплачиваемый отпуск» после работы в ФРС, чтобы вернуться к Трампу. Демократы возмущены, считая это угрозой независимости ФРС. Республиканцы поддержали назначение, отметив профессионализм Мирана и короткий срок его полномочий.

Параллельно Трамп пытается уволить Кук, обвинив ее в мошенничестве при оформлении ипотеки. Она оспаривает увольнение в суде, утверждая, что причина — ее несогласие с политикой Трампа. Верховный суд требует «уважительную причину» для увольнения управляющего, что создает правовую неопределенность.

Как сообщается, республиканцы стремятся утвердить Мирана для голосования 16-17 сентября, демократы защищают Кук. Атака на независимость ФРС может подорвать доверие к доллару и финансовой системе США, говорится в материале.