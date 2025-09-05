Эксперт предрек резкое снижение ключевой ставки ЦБ

Высока вероятность, что на ближайшем заседании Совета директоров Банка России будет принято решение о снижении ключевой ставки.

Об этом свидетельствует поведение участников фондового рынка, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

«Высокий спрос на облигации, доходность которых существенно ниже текущего уровня ключевой ставки, показывает, что участники рынка ожидают резкого смягчения денежно-кредитной политики. Приемлемым вариантом для них видится даже фиксация доходности в 13-14% годовых при инвестиционном горизонте в два — два с половиной года», — отметил эксперт.

По его мнению, держать деньги в виде кэша сейчас нецелесообразно. Все больше инвесторов смотрят в сторону покупки активов в реальном секторе, заключил Перелешин.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, ЦБ на заседании 12 сентября с вероятностью в 50% снизит ключевую ставку на 1,5 процентных пункта, до 16,5%.

Вероятность снижения ключевой ставки до 16% экономист оценил в 32%, а до 17% — в 15%. По его словам, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 18% с вероятностью 3%, а ее повышение исключено.