Начнут шантажировать: США заставят Японию вкладывать деньги в проекты Трампа

США и Япония согласовали инвестиционную инициативу на $550 млрд, обязывающую Токио финансировать проекты, выбранные президентом Дональдом Трампом. В случае отказа Япония рискует повышением торговых пошлин, сообщает Bloomberg.

Проекты будет выбирать Трамп, учитывая рекомендации комитета под руководством Говарда Латника, говорится в публикации.

Как отмечается, японская сторона сможет влиять через отдельную комиссию. Программа рассчитана до 19 января 2029 года.

Министр торговли Японии Рёсэй Акадзава заявил, что идея направлена на укрепление цепочек поставок в США. Инвестиции включают кредиты и гарантии на сумму до $550 млрд, из которых прямые инвестиции составят 1-2%. Основные операторы с японской стороны — JBIC и NEXI.

В четверг Трамп подписал указ о снижении пошлин на японские автомобили с 27,5% до 15%, что стало успехом для премьер-министра Японии Сигэру Исибы.