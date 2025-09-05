Назван важный нюанс ресурсной сделки Украины и США

Все ресурсы, которые обсуждаются в рамках ресурсной сделки между США и Украиной, находятся на территориях, контролируемых Россией. Об этом заявил NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов.

Как уточнил специалист, ситуация с договором между Украиной и Америкой вызывает недоумение и сложность для понимания. По его словам, «непонятно, что они собираются осваивать».

«Вся история с этим соглашением о ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами — это такой темный лес. Мы знаем только то, что рассказывают, восхваляя себя за подписание, и американцы, и украинская власть. Один из ключевых моментов — то, чем они готовы поделиться с американцами, находится на территориях, подконтрольных Российской Федерации», — отметил Светов.

По его словам, возникает вопрос о ЧВК для охраны компаний на месторождениях. Однако европейцы, по его словам, намерены привлечь американцев в качестве поддержки для войск, которые планируют развернуть на территории Украины.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что экономика США вряд ли получит значительную выгоду от сделки с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, в украинской горнодобывающей отрасли наблюдается больше шумихи, чем реальных перспектив.