Центральный банк сообщил о том, что золотые резервы России побили рекорд стоимости. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению регулятора, стоимость резервов впервые в истории достигла 250 миллиардов долларов. Уточняется, что в конце лета российские вложения в золото выросли на 2,6% — до 255 миллиардов долларов. Кроме того, доля золота в российских активах выросла до 37%. Это стало максимальным числом с октября 1999 года. Тогда удельный вес золота равнялся 39,7%, но цена драгметалла равнялась 4,7 миллиардам долларов.

Международные же резервы России выросли до 689,5 миллиарда долларов к началу сентября. В августе они стоили 681,5 миллиарда долларов.

Ранее Центральный банк рекордно поднял курс доллара.