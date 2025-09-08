Китай вдвое нарастил поставки персиков в Россию

Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные $30 млн. Об этом говорится в отчетах китайской таможни, пишет РИА Новости.

За первые семь месяцев этого года Китай поставил в Россию персиков и нектаринов на $30 млн, в то время как годом ранее данный показатель составил $15,5 млн за аналогичный период.

Таким образом доля РФ в китайском экспорте выросла до трети с 22%.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает возможность покупки у Китая десяти балкеров для экспорта зерна из-за высоких цен на их строительство в РФ.

В июле министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, возобновлены поставки в семь стран. Российская сторона поставляет зерно в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют пшеницу.