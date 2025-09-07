Reuters: "Восьмерка" ОПЕК+ договорилась увеличить добычу нефти в октябре

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка - на 137 тыс. б/с (к уровню сентября), сообщили в ОПЕК по итогам встречи "восьмерки".

"В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года", - отметили в ОПЕК.

"Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсации. Встреча восьми стран состоится 5 октября 2025 года", - говорится в сообщении.