Перечислены способные помочь российскому авторынку меры

Программы льготного автокредитования и автолизинга помогут снизить падение отечественного авторынка, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на полях ВЭФ-2025. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, федеральным бюджетом в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 млрд рублей, а льготного лизинга — 27 млрд.

«Параллельно с некоторым снижением ключевой ставки рассчитываем, что эти решения позволят демпфировать падение рынка», — отметил Алиханов.

Министр подчеркнул, что любую корректировку параметров этих программ следует проводить с учётом текущих бюджетных возможностей.

По его словам, в первой половине 2025 года в рамках льготных программ было реализовано свыше 82 тыс. автомобилей, общий объём предоставленных скидок составил почти 24,5 млрд рублей.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.