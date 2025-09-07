Страны ОПЕК+ собираются обсудить уровни нефтедобычи

Группа восьми стран ОПЕК+, в которую входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир, начинает онлайн-встречу. Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить уровни нефтедобычи на октябрь после досрочного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

В сентябре разрешенный уровень добычи увеличивается почти на 550 тысяч баррелей в сутки, и это позволит завершить отказ от добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к октябрю, на год раньше, чем планировалось. Также у этих стран остаются дополнительные ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки.

Теперь страны должны решить, что делать дальше.

Как писала ранее «Парламентская газета», Президент РФ Владимир Путин 19 августа провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы стороны высоко оценили совместную работу в формате ОПЕК+.