В Финском заливе на мель сел теплоход с пассажирами

В Германии на фоне усиления мер по подготовке к возможному военному конфликту предложили пересмотреть структуру национальных стратегических запасов — в частности, увеличить долю готовых к употреблению блюд. Об этом сообщает The Washington Post. Инициативу о создании национального резерва продуктов, которые можно быстро разогреть и сразу съесть озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook. В качестве примеров он привёл консервированные равиоли и чечевицу. Райнер подчеркнул, что традиционные немецкие запасы на случай ЧС долгие годы состояли в основном из сырых ингредиентов — таких как зерно, — которые в экстренной ситуации требуют времени и ресурсов для приготовления. Реализация новой концепции, по оценкам, обойдётся в районе 105 миллионов долларов. Для организации хранения и логистики планируется привлечь крупные розничные сети. Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Лесникевич заявил, что граждане должны сделать аварийные запасы еды и лекарств минимум на три дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

© Московский Комсомолец