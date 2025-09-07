Названа причина роста спроса на настойки в России

Заметное подорожание водки привело к росту спроса на разнообразные сладкие и горькие настойки, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, в январе — июле 2025 года розничные продажи сладких настоек выросли на 15,5% год к году, превысив 2 млн декалитров (дал). Таким образом, заметили журналисты, среди крепких алкогольных напитков эта категория оказалась одной из самых быстрорастущих.

Вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова уточнила, что лучше всего продаются настойки средней крепости — от 21% до 30%.

В январе — июле 2025 года спрос на напитки этой категории вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как продажи настоек в целом увеличились на 8,5%, уточнила аналитик.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар рассказал, в свою очередь, что специалисты компании действительно наблюдают увеличение спроса на настойки.

Бизнесмен пояснил, что рост продаж такой продукции в январе — июле в основном обеспечили бренды «Царская» в категории горьких настоек, прибавившая 82,7% год к году, и «Ладога» среди сладких настоек (рост в 3,5 раза).

Тренд на напитки на алкогольном рынке объясняется тем, разъяснил Грабар, что в январе 2025 года выросла минимальная розничная цена на водку, она достигла 349 рублей за бутылку 0,5 л.