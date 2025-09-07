Минздрав обратил внимание на высокую долю зарубежных препаратов в госзакупках

Газета.Ru

Несмотря на расширение объема российского фармпроизводства, значительная часть лекарственного рынка России по-прежнему принадлежит зарубежным компаниям. Об этом заявил вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай на Восточном экономическом форуме, пишет «Коммерсантъ».

Минздрав указал на высокую долю иностранных лекарств в госзакупках
© Газета.Ru

Кудлай отметил, что зачастую иностранные медикаменты пользуются большей популярностью, чем российские аналоги, даже при осуществлении государственных закупок.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в ответ заявил о готовности министерства к принятию мер, направленных на удержание финансовых потоков внутри страны.

«Мы должны предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране, чтобы деньги не уходили на Запад», — отметил он.

На днях депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой о компенсации затрат на медикаменты для малообеспеченных пенсионеров.