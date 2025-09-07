Минздрав указал на высокую долю иностранных лекарств в госзакупках

Несмотря на расширение объема российского фармпроизводства, значительная часть лекарственного рынка России по-прежнему принадлежит зарубежным компаниям. Об этом заявил вице-президент фармкомпании «Генериум» Дмитрий Кудлай на Восточном экономическом форуме, пишет «Коммерсантъ».

Кудлай отметил, что зачастую иностранные медикаменты пользуются большей популярностью, чем российские аналоги, даже при осуществлении государственных закупок.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в ответ заявил о готовности министерства к принятию мер, направленных на удержание финансовых потоков внутри страны.

«Мы должны предпринимать все, чтобы наши ресурсы оставались у нас в стране, чтобы деньги не уходили на Запад», — отметил он.

На днях депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой о компенсации затрат на медикаменты для малообеспеченных пенсионеров.