За прошлую неделю доллар вырос на 1,38 ₽ и по итогам внебиржевых торгов в пятницу закрылся выше уровня 81,25 ₽. Официальный курс, рассчитываемый ЦБ, вырос на 1,22 ₽, до 81,5556 ₽.

Тренд на ослабление рубля сохранится на этой неделе, курс будет находиться в диапазоне 81–83 ₽ за доллар, ожидает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Он отмечает, что компании резко нарастили покупки валюты в августе, что свидетельствует о существенном оживлении импорта.

В фокусе на этой неделе — заседание ЦБ по ключевой ставке, которое запланировано на 12 сентября 2025 года.

«Несмотря на рост проинфляционных рисков, участники рынка ожидают, что ЦБ пойдет на снижение ставки на 1–2 процентных пункта. Рубль может отреагировать небольшим снижением на подобное решение», — рассказал «Коммерсанту» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «Ослабление рубля при негативной глобальной динамике доллара может свидетельствовать о начале тенденции ослабления российской валюты, которая может продлиться до конца текущего года», — резюмирует руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

