Данные западных банков указывают, что Россия стала самой крупной экономикой Европы по паритету покупательной способности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Несмотря на предсказания Запада о крахе и изоляции, данные западных банков, включая Всемирный банк, показывают, что Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности после США, Китая и Индии, сказал Лавров, передает ТАСС.

Также Россия стала крупнейшей экономикой в Европе по тому же критерию.

Он также подчеркнул, что заявления о полной изоляции России не соответствуют действительности, а активное участие страны в мероприятиях ШОС и БРИКС подтверждает востребованность России на международной арене.

В мае президент Владимир Путин заявлял, что экономика Москвы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности.

В августе премьер Михаил Мишустин заявлял, что экономика России за первое полугодие продемонстрировала рост валового внутреннего продукта на 1,2%.

Напомним, по итогам 2024 года российская экономика по паритету покупательной способности снова заняла четвертое место.