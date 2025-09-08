ТАСС: против Абрамовича не ведется уголовных производств на Джерси

Против бизнесмена Романа Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, на острове Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем, заявил ТАСС представитель бизнесмена.

"Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, и на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем. Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении Абрамовича", - сказал представитель бизнесмена.

Ранее издание The Guardian сообщило, что власти острова Джерси (Великобритания) якобы ведут уголовное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.

"Тем не менее с сожалением констатируем, что издание The Guardian решило нарушить права господина Абрамовича и опубликовать эти ничем не подтвержденные, вводящие в полное заблуждение и дискредитирующие его репутацию утверждения", - добавил представитель бизнесмена.

Согласно документам, на которые ссылается The Guardian, власти Джерси хотят изучить происхождение первоначального капитала бизнесмена.