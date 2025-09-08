Песков заявил об отсутствии эффекта от западных санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

Введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого воздействия на страну, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул это в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

«В целом, наверное, можно сказать одно: вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия продолжает развиваться несмотря на давление со стороны западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США Дональда Трампа планируют рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений в отношении России. Решение по этому вопросу примет лично президент США. Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть новый этап санкций против России, не уточнив детали или сроки возможных мер.