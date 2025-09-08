Франция находится на грани нового кризиса. Премьер-министр Франсуа Байру сегодня поднимет в парламенте вопрос о доверии правительству, сообщает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Эксперты считают, что вероятность его поражения высока, что может привести к отставке кабинета, который находится у власти всего десять месяцев. Причиной стало желание уменьшить государственные расходы на 44 миллиарда евро и отменить два праздничных дня для снижения огромного государственного долга. Однако центристско-правый блок Байру не обладает большинством, а в парламенте и обществе эти меры встречают сопротивление, говорится в публикации.

В случае поражения президент Франции Эмманюэль Макрон будет принимать решение: либо назначить нового премьер-министра, либо распустить парламент. По мнению политологов, первый вариант представляется более вероятным. Хотя существует угроза массовых протестов, преждевременная отставка Макрона до 2027 года практически исключена.

Экономическая нестабильность во Франции вызывает тревогу и в Германии. Специалисты указывают на риск для евро и франко-германского сотрудничества, особенно в оборонной сфере, если Париж не сможет преодолеть долговые трудности.

По словам политолога Доминика Гриллмайера, более полутора лет не наблюдалось существенного прогресса во франко-германском сотрудничестве из-за новых выборов в обеих странах, «что, тем не менее, важно для Европы».

