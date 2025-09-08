Стало известно, по каким сферам ударят новые санкции ЕС против РФ

Евросоюз рассматривает новые санкции против России, включая ограничения против банков, энергетических компаний, платежных систем, криптовалютных бирж и операций с нефтью, что станет 19-м пакетом санкций с 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В планах блока — обсуждение с США новых мер для координации совместных действий. На этой неделе представители ЕС отправятся в Вашингтон для проведения переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что США и Европа рассматривают возможность усиления санкций против России. По мнению экспертов, это может привести к экономическому кризису в России, что, в свою очередь, может побудить президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Президент США Дональд Трамп не вводил прямых санкций против России, но удвоил пошлины для Индии за покупку российской нефти. Россия, столкнувшись с жесткими санкциями ЕС и США, обходит их, закупая запрещенные товары из Китая и других стран, а также находя покупателей для нефти и газа, пишут авторы.

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против тайного нефтяного флота Российской Федерации, а также компаний «Роснефть» и «Лукойл». Европейский Союз также планирует усилить ограничения в отношении теневых судов и нефтетрейдеров, действующих в третьих странах.