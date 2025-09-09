Чукотка заключила на ВЭФ соглашения на 17 млрд рублей

В ходе Восточного экономического форума Чукотка заключила 12 соглашений на общую сумму более 17 млрд рублей. Появились договоренности по строительству спортивных объектов, помощи ветеранам СВО, реализации крупных культурных проектов в регионе.

Как сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, среди наиболее значимых для округа договоренностей — соглашения с «Газпромбанком» о реализации социальных проектов, с Быстринским ГОКом о разработке крупного месторождения меди и золота, серебра и молибдена, а также о социальном партнерстве с компаниями «ГДК Баимская» и «Полиметалл».

Владислав Кузнецов также отметил решение о выделении дополнительных средств, которые пойдут на реализацию проектов в рамках мастер-планов Анадыря, Певека, Билибино и Эгвекинота.

Всего в рамках форума было заключено 353 соглашения на общую сумму 6 трлн 51 млрд рублей.