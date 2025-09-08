Эрдоган оценил выгоду Турции от строительства АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск новой атомной электростанции (АЭС) «Аккую» увеличит ВВП страны на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, АЭС будет будет производить 35 миллиардов кВт⋅ч в год, что избавит Турцию от необходимости ежегодно покупать 7 миллиардов куб. м природного газа. Кроме того, станция должна сократить выбросы углерода на 35 миллионов тонн в год.

Он также добавил, что Анкара планирует постройку еще двух крупных АЭС.

«Сопротивление строительству АЭС со стороны некоторых кругов можно объяснить только злобой, если не невежеством. Такое поверхностное мышление не принесет пользы стране», — заявил Эрдоган.

Ранее стало известно о том, что первый энергоблок «Аккую» может заработать уже в 2026 году.