Сотрудничество США и России в сфере редкоземельных металлов (РЗМ) возможно и было бы выгодно обеим сторонам. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам рассказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов, передает РИА Новости.

По его словам, интерес России в том, чтобы с нее сняли санкции на мировую торговлю не только самими РМ и РЗМ, но и высокотехнологичной продукцией на ее основе.

«Взамен на это мы готовы предоставить им наши редкоземельные металлы, другие виды ресурсов», — объяснил Димухамедов.

Он подчеркнул, что Москва готова договариваться и торговать на взаимовыгодных условиях.

Президент России Владимир Путин еще в феврале говорил о готовности предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут дискуссии о развитии соответствующих проектов в России.

Трамп снова пугает Россию санкциями

Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что Россия и Китай также обсуждают вопрос совместной разработки месторождений РЗМ. Он объяснил, что Москву интересуют технологии извлечения оксидов редкоземельных металлов, которыми обладают только Китай и США.