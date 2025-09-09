Стоимость бензина АИ-95 побила рекорд в Хабаровске

По рекордной цене продают бензин в двух районах Хабаровского края после четырёх дней его отсутствия.

Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Топливному кризису в регионе скоро будет три недели. Жители Советской Гавани и Ванино сидят без 95-го с пятницы, в предыдущие выходные не было и 92-го.<...>Сегодня топливо завезли на все заправки, вот только литр теперь стоит 90 рублей. До исчезновения был под 80», — сообщает канал.

Отмечается, что ценник скачет с начала дефицита.

20 августа жители Приморья заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе.

В правительстве края объяснили дефицит топлива повышенным спросом, вызванным туристами, которые отправились на отдых к морю. Власти утверждают, что все нефтебазы региона имеют запас топлива от четырех до семи дней. Основной проблемой, по словам чиновников, стала доставка бензина на АЗС, так как он заканчивается быстрее, чем его успевают подвозить. Из-за увеличения трафика и ремонта на одном из участков дороги время доставки горючего выросло до трех-шести часов.