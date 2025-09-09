Депутат Аксаков: страны БРИКС способны заместить торговлю с США

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что страны БРИКС способны заместить торговлю с США.

В беседе с Lenta.ru он отметил, что всё, что американцы покупают и продают, производится в других странах.

«Просто надо потратить время и усилия для того, чтобы заместить. С учётом новых технологий по расчётам — это всё вообще не проблема. То есть расчёты можно быстро заместить с американской финансовой системы, а по товарам, в принципе, тоже», — сказал Аксаков.

В свою очередь, научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН выразил мнение, что любая страна БРИКС выживет без торговли с США.

«Но, с другой стороны, США — это огромный потребительский рынок, на котором завязано подавляющее число стран — участников БРИКС. Например, у Китая огромный внешнеторговый оборот именно со Штатами. И если это прекратить, то у Китая будет масса проблем даже с отрицательным ВВП», — сказал он.

Как считает эксперт, когда американская сторона говорит о БРИКС, она подразумевает Китай.

Ранее старший советник главы американской администрации Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что государства — члены БРИКС не смогут выжить без торговли с США.