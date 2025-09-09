«Выхода нет»: Франция погружается в долговую трясину

Падение правительства сводит на нет план сокращения дефицита в 44 миллиарда евро. Франция платит больше по займам, чем Греция и Испания. Политический хаос тормозит деловую активность и потребительские расходы, сообщает Reuters.

В материале говорится, что крах правительства Франсуа Байру погружает Францию в слабый рост, высокие затраты на займы и увеличивающийся долг. Вотум недоверия уничтожил надежды на сокращение дефицита в 44 миллиарда евро в следующем году.

Новый премьер-министр, назначенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, будет менее амбициозен в бюджетных вопросах. Социалисты предлагают повысить налоги на 15 миллиардов евро. Финансовые рынки опасаются, что это подавит экономический рост.

Как отмечают авторы, президент Макрон не планирует внеочередных выборов, что усиливает политический тупик. В условиях нестабильности домохозяйства и бизнес не решаются тратить или инвестировать. Высокий уровень долга Франции (3,3 трлн евро в июне, 114% от ВВП) делает её уязвимой.

Французы отпраздновали отставку правительства

Выплаты по французскому долгу могут превысить 100 миллиардов евро к 2029 году. Германия планирует масштабные инвестиции, усиливая отставание Франции.

Французский рынок облигаций, ранее считавшийся безопасным, стал рискованным после выборов. Франция платит больше по займам, чем Греция, Испания и Италия. Экономист OFCE Матье Плейн предупреждает, что высокая премия за риск замедлит решения по долгосрочным вопросам.