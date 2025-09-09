Немецкие политики проявили лицемерие, отказавшись выделить Украине дополнительную помощь в размере 4,5 млрд евро, несмотря на недавний визит в Киев лидеров коалиционных фракций ХДС и СДПГ. Об этом заявил бюджетный эксперт «Зеленых» Себастьян Шефер, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

В материале говорится, что на прошлой неделе Йенс Шпан и Маттиас Мирш посетили разрушенные жилые дома на Украине, встретились с Владимиром Зеленским и выразили свою поддержку. Однако спустя три дня их фракции проголосовали против инициативы «Зеленых».

«Зеленые» сторонники предложили использовать эти средства для усиления украинской системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать прекращение помощи со стороны США, ослабить Россию и искать дипломатические пути разрешения конфликта, пишут авторы. Однако, как отмечается, их инициативу не поддержали «Левая» партия и АдГ.

Социал-демократ Андреас Шварц указал на невозможность израсходования запрашиваемых миллиардов до конца года. Представитель ХДС Кристиан Хаазе заявил, что Германия уже предоставила Украине «все необходимое» и не осведомлен о дополнительных потребностях Киева.

Заявления украинских политиков противоречат данным словам. В конце июля Зеленский сообщил о потребности в шести миллиардах евро до конца года для производства дальнобойного оружия и FPV-дронов. Посол Украины в Германии Алексей Макеев также подтвердил необходимость дополнительных инвестиций в оборонную промышленность.

«Это лицемерие — в понедельник в Киеве обещать Украине помощь, а уже в четверг голосовать против дальнейшей поддержки, когда страна подвергается тяжелым атакам», — отметил Шефер.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом