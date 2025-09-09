Готовят к худшему: на Украине заявили о серьезной проблеме

На Украине заявили о крайне низких запасах газа перед отопительным сезоном. Как сообщает РИА Новости, украинские граждане могут столкнуться с отключениями света и сокращением отопительного сезона, а нарастить запасы мешает политика Киева.

Зима будет холодной

Год назад в подземных украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) было 8,2 млрд кубов. По оценкам специалистов, на зиму Украине нужно запасать порядка 10 млрд кубометров газа. В результате запасов не хватило и тепло перестали подавать в дома уже в конце марта, а не в середине апреля.

По сообщениям СМИ, сейчас ситуация еще хуже — в ПХГ запасено 6,5 млрд. В августе импорт газа из стран ЕС упал на 20%. Бывший министр энергетики Украины Юрий Продан уже признал, что предстоящая зима будет сложнее.

«Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов — туда, где есть дрова», — посоветовал он.

Закачать достаточно газа не удается сразу по нескольким причинам. Как отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, проблемы возникли и с внутренней украинской добычей, и с поставками.

«Внеплановые ремонты на газотранспортных и некоторых добывающих мощностях. Импорт не позволяет полноценно заместить выпавшие объемы и обеспечить закачку в ПХГ», — заявил эксперт.

Газ на Украину поставлялся из Венгрии, Словакии и Польши, а также по Трансбалканскому газопроводу. Последний не используется с 1 сентября — из-за высоких тарифов румынских и молдавских операторов. Венгерские и словацкие поставки страдают уже из-за самого Киева, который намеренно портит отношения с Будапештом и Братиславой своими атаками по нефтепроводу «Дружба».

Потребителей не обрадует

По оценке Фролова, если ситуация не изменится, то к отопительному сезону в украинских ПХГ будет примерно 7,5 млрд кубометров газа.

«А если они сдвинут сроки на конец октября — начало ноября, то, может быть, и больше получится. Но потребителей это вряд ли обрадует», — подчеркнул эксперт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов считает, что на Украине вероятны резкий рост цен на электричество и его отключения. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавляет, что Киеву придется экономить ради промышленности, ограничивая подачу тепла и газа гражданам.

Средства на закупку газа, вероятно, даст Запад. Но решит ли это проблему — большой вопрос. Юшков отметил, что если зима будет холодной, то у Венгрии и Словакии не будет излишков для продажи.