Рост цен на АЗС в России могут перестать ограничивать

Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать предложение Российского топливного союза (РТС) отказаться от сдерживания роста цен на АЗС уровнем потребительской инфляции. Данное распоряжение распространяется на Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Росстат, сообщает «Российская газета», ссылаясь на документ.

Как пишет издание, предлагается ограничивать рост розничных цен на топливо по широкому композитному индексу, учитывая при этом, помимо инфляции, кредитую нагрузку отрасли, динамику минимальной и средней зарплаты, а также увеличение тарифов и рост стоимости обновления основных средств (модернизация, ремонты, кадровая ротация и т.д).

Уточняется, что сейчас рост цен на АЗС в пределах инфляции не закреплен законодательно. Однако в случае, если подорожание выходит за эти рамки, то надзорные органы обращают на это внимание

В начале сентября пресс-служба ФАС объяснила рост стоимости бензина в России повышением цен у независимых заправок. В настоящее время, по информации ведомства, цены в ряде регионов РФ выровнялись. Кроме того, ФАС рассматривает, продление запрета на экспорт бензина на октябрь, однако в приоритете остается наполнение внутреннего рынка топливом.