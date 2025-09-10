CМИ сообщили об усилении топливного кризиса в России

Дефицит бензина наблюдается в ряде регионов России. Это привело к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС, сообщили газете «Известия» участники рынка.

Как заявил изданию президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, субъекты РФ испытывают нехватку высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом других причин. Он отметил, что есть информация о перебоях с поставками на АЗС в некоторых регионах, что может приводить в том числе к закрытию заправок. Баженов уточнил, что это в первую очередь затронуло центральную часть России, юг страны, Поволжье и Дальний Восток. По его словам, случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в свыше десяти субъектах РФ.

«Мы и наши коллеги столкнулись с перебоями в поставках 92-го и 95-го бензинов. Это повлекло даже временную приостановку работы ряда заправочных станций. Кто-то не работает «от бензовоза до бензовоза», кто-то «замотал пистолеты» уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка все большего числа регионов», — сказала «Известиям» член Российского топливного союза (РТС), управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заявил изданию, что причинами дефицита топлива в регионах являются сезонное повышение спроса, сельскохозяйственные работы, рост активности туризма, а также атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы.

3 сентября сообщалось, что в Подмосковье стал исчезать бензин АИ-95.

Ранее жители Приморья заявили, что впервые с начала века столкнулись с серьезными проблемами с бензином в регионе.