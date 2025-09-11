Индия потребовала от России увеличить скидки на нефть

На фоне снижения потолка цен на российскую нефть, введенного Евросоюзом и рядом других стран, индийские покупатели начали требовать от российских поставщиков увеличить скидку в три и более раза из-за потенциальных рисков, до десяти долларов за баррель по отношению к эталонному сорту Brent. Об этом со ссылкой на четырех трейдеров, задействованных в поставках, сообщает Reuters.

В последнее время скидка для поставок в сентябре составляла от двух до трех долларов, так что новые условия выглядят серьезным ухудшением.

Источники агентства утверждают, что поставщики пока не готовы соглашаться на такие сделки и угрожают отправить часть спотовых партий, предназначенных для Индии, в Китай. Это приведет к определенному снижению поставок в октябре, хотя сложно сказать, насколько оно будет существенным.

Поводом для новых требований стало ужесточение контроля со стороны банков и растущая неопределенности из-за разногласий в санкционной политике США и Европы в отношении российской нефти.

С 3 сентября новый потолок цен на российскую нефть для компаний из Евросоюза опустился до 47,6 доллара за баррель. Он запрещает европейским компаниям участвовать в транспортировке российской нефти и предоставлении сопутствующих услуг в случае, если партия сырья продана по цене выше ограничений. К изменениям присоединились ряд европейских стран и Канада.

Фактически изменения повлияют на октябрьские поставки, поскольку для тех перевозчиков, которые успели погрузить партию на судно и передадут ее покупателю в течение 45 дней с момента ужесточения условий, ограничения действовать не будут. Оценить предполагаемый объем поставок в Индию можно будет в ближайшие две недели.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз повысить пошлины до 100 процентов для Индии и Китая за покупку ими российской нефти.