Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России
Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.
Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.