Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

Глава ЕК объявила о создании Новой Европы

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.