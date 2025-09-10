Пошлины против Индии и Китая: как Трамп пытается надавить на Россию

Президент США Дональд Трамп предложил ввести масштабные пошлины на импорт из Индии и Китая, чтобы подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной при условии, что страны ЕС сделают то же самое. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, это предложение стало вызовом, учитывая блокировки санкций ЕС против России в прошлом. По словам чиновников США и ЕС, обсуждались также санкции против российского «теневого флота» нефтяных танкеров и ограничения для банков, финансового сектора и крупных нефтяных компаний.

Предложение Трампа прозвучало после истечения срока для встречи Путина с Зеленским. В материале говорится, что Трамп смягчил тон в отношении Китая, продлив паузу в введении пошлин до ноября. Однако эскалация пошлин может дестабилизировать поставки редкоземельных металлов и сорвать запланированную встречу с Си Цзиньпином, пишут авторы.

США ввели 50-процентные пошлины против Индии

Делегация ЕС на этой неделе посещает Вашингтон для обсуждения совместных действий против России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала партнеров нацелиться на «теневой флот» и другие пособников. Москва, несмотря на жесткие санкции, находит пути обхода их последствий.