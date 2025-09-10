Китай отреагировал на призывы Трампа об усилении экономического давления

Китай выступает против оказания на него экономического давления под предлогом ситуации на Украине.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай не является ни зачинщиком, ни стороной украинского конфликта и решительно выступает против того, чтобы на него указывали в этом контексте и оказывали связанное с этим так называемое экономическое давление", - отметил на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине.