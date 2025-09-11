В Венгрии обнаружили крупное месторождение нефти

В Венгрии открыли новое месторождение нефти.

Об этом сообщили в пресс-службе нефтегазовой компании MOL.

«MOL и O&GD обнаружили новое нефтяное месторождение на глубине около 2 400 метров недалеко от Галгахевиза... Скважина "Галгахевиз-4" способна добывать около 1 000 баррелей сырой нефти в день», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что новое месторождение должно внести значительный вклад в надежность энергоснабжения Венгрии. Кроме того, это позволит Будапешту снизить зависимость от импорта топлива.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто подписал договоренность о поставках газа с американской компанией Shell сроком на 10 лет.