В Госдуме оценили призыв Трампа к ЕС ввести пошлины в 100% для КНР и Индии

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести 100 процентные пошлины на товары из Китая и Индии в рамках вторичных санкций. Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в разговоре с «Дума ТВ» отметил, что Запад все делает для того, чтобы саморазрушить свое влияние в мире, и это еще один шаг к тому, чтобы такую ситуацию реализовать.

«Долгосрочно это подрывает доверие Соединенных Штатов к надежным партнерам, ну и подрывает господство доллара, которое, в том числе, обеспечило господство Соединенных Штатов Америки в мировой экономике. И фактически такие призывы, такие действия, они ускоряют разрушение того мирового экономического порядка, который у нас прожил в ХХ веке и обеспечил распространение американской экономики в мире», – считает парламентарий.

Ранее первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил о том, что Великобритания и Франция, вместе с другими странами Евросоюза, активно оказывают давление на президента США Дональда Трампа, стремясь добиться от стран НАТО согласованного подхода к украинскому вопросу.