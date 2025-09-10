Экономист высказался о влиянии отраслевого лобби на решение ЦБ по ключевой ставке

У нас есть целый ряд секторов экономики, которые просели из-за высокой ставки. В частности, это автопром, строительство и некоторые другие. При этом данные сектора имеют высокопоставленных лоббистов. К примеру, практически весь наш автопром входит в «Ростех», и у представляющих автопром людей всегда есть возможность доказать в высоких кабинетах, что нынешняя политика ЦБ губительна для этой отрасли. Да, для российской экономики в целом политика ЦБ не слишком плоха - наша экономика, несмотря ни на что, продолжает развиваться, но некоторые ее сектора все же сильно пострадали. Так что, учитывая высокие лоббистские возможности представителей пострадавших секторов, полагаю, они «пробьют» снижение ставки до 14% к концу года. Показатель в 12% к концу года был бы для них еще лучше. Но для реализации такого сценария сейчас ставку необходимо снизить до 16%.

Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук