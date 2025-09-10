Российский премьер Михаил Мишустин заявил о замедлении инфляции в России на фоне принятых ЦБ и правительством мер.

«Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволили добиться постепенного замедления её динамики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк пытается вернуть инфляцию к целевому показателю 4%.

Директор департамента макроэкономических исследований аналитической компании «ФинЭксперт» Алексей Никитин высказал мнение, что ЦБ может вновь понизить ключевую ставку в сентябре.