Еще одна страна расширила санкции против России

Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны.

«Внесены изменения: снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения ... с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США», — говорится в сообщении.

Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции против 11 физических и восьми юридических лиц, включая «российские субъекты, участвующие в поставках и применении химического оружия, распространении дезинформации и альтернативных платежных систем (криптовалют), позволяющих уклоняться от санкций».

10 сентября американская газета The Wall Street Journal писала, что Европа не намерена предпринимать дальнейших шагов по ограничению закупок российских энергоносителей.

8 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны Европы должны отказаться от приобретения газа и нефти из России, если хотят ужесточения санкций в отношении Москвы.

Он добавил, что европейские страны должны закупать газ, нефть и бензин у Соединенных Штатов.

Ранее Макрон сообщил о согласовании с США возможных санкций против РФ.