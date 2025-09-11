Евросоюз отклонил просьбу Трампа по пошлинам для Китая и Индии

В ЕС отклонили просьбу президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на товары из Китая и Индии.

Как утверждает газета The Wall Street Journal, в Евросоюзе заявили, что не используют тарифы в качестве санкционного инструмента.

«Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — говорится в статье.

Ранее, по сообщениям Financial Times, Трамп обратился к Европейскому союзу с просьбой увеличить до 100% пошлины для Индии и КНР.