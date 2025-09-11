Курс евро превысил 100 рублей впервые с февраля

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 12 февраля 2025 года превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На максимуме курс достигал отметки в 100,29 рублей за евро (+1,4%), что на 47 копеек выше чем официально установленный курс ЦБ накануне. По состоянию на 10:24 мск курс валюты скорректировался до 100,25 рублей.

Одновременно с этим биржевой курс юаня превысил 12 рублей и на максимуме достиг 12,05 рубля (+0,13 рубля к закрытию предыдущей торговой сессии). Это рекордное значение с 13 марта текущего года.