У ШОС появился шанс создать альтернативу Euroclear

На базе Банка ШОС можно было бы создать независимый депозитарий, который бы дал возможность российским инвесторам свободно продавать и покупать ценные бумаги в любых странах, считает министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировали «Известия».

В свою очередь, аналитик Андрей Бархота заметил, что через Банк развития ШОС можно будет финансировать инвестиционные проекты в государствах этого объединения. Кроме того, в распоряжении их граждан могут появиться сервисы финансового рынка, которыми они по тем или иным причинам не располагают. Иными словами, Банк развития ШОС располагает шансами превратится в реальную альтернативу европейским депозитариям. Однако, по мнению независимого финансового советника Анны Усенко, относительный риск заморозки активов все равно остается. Она обратила внимание, что эмитироваться и учитываться иностранные ценные бумаги будут за пределами России, а значит, и расчеты будут проходить там же. Тем не менее она уверена, что ШОС может стать инструментом для бесшовной торговли иностранными ценными бумагами между государствами, которые заключат соответствующее соглашение.

Первого сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что странам — членам Шанхайской организации сотрудничества стоит в самое ближайшее время создать Банк развития ШОС. По его словам, это нужно для усиления поддержки сотрудничества в сфере безопасности и экономики.