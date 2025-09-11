В Кремле высказались о росте курса доллара

Колебания курса доллара, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, связаны с рыночными механизмами, а макроэкономическая ситуация в стране остается устойчивой.

Рост курса доллара и евро в России обусловлен рыночными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

Он отметил: «Это не прерогатива Кремля – считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара – это рыночные процессы». Песков подчеркнул, что валютные курсы формируются под влиянием рыночных факторов и не регулируются непосредственно Кремлем.

Кроме того, он сообщил, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность даже в условиях непростой ситуации на мировых рынках. По его словам, «макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике».

Как писала газета ВЗГЛЯД, долларовый индекс РТС опустился на Московской бирже ниже отметки 1100 пунктов впервые с августа.