Президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести пошлины до 100% на нефть из Индии и Китая, чтобы ограничить их покупку российской нефти. Администрация США утверждает, что это усилит давление на президента РФ Владимира Путина для мирных переговоров по Украине, сообщает cnbc.com.

Индия и другие покупатели российских товаров обвиняют США в двойных стандартах, пишут авторы. Генеральный директор Italgas Паоло Галло отметил, что проблема частично связана с недостаточной инфраструктурой для поставок других видов энергии в Европу.

Италия сокращает импорт российского газа благодаря развитию инфраструктуры СПГ и усилиям компании Eni. Однако Европа по-прежнему закупает 51% российского СПГ, несмотря на обещания прекратить поставки к 2027 году. В 2024 году двусторонняя торговля ЕС с Россией достигла 67,5 млрд евро, с импортом на 35,9 млрд евро и экспортом на 31,5 млрд евро.