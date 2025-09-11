Пятилетний минимум: доходы России от нефти падают из-за украинских дронов

В августе выручка России от продажи сырой нефти и нефтепродуктов снизилась до 13,51 млрд долларов США, что на 920 млн меньше, чем в июле, сообщает Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (англ. International Energy Agency).

Как отмечается, основные причины сокращение выручки — удары беспилотников по НПЗ и трубопроводам, западные санкции, а также снижение цен на нефть и увеличение скидки на Urals до 56 долларов за баррель (ниже порога в 60 долларов).

В материале подчеркивается, что экспорт нефти и топлива упал на 70 000 баррелей в сутки до 7,3 млн, а добыча нефти снизилась на 30 000 баррелей до 9,3 млн. Это соответствует квотам ОПЕК+, пишут авторы.

Для компаний ЕС, Великобритании и Швейцарии, занимающихся транспортировкой нефти, предельная цена снизилась до 47,60 за баррель. В Казахстане поставки нефти упали на 50 000 баррелей до 1,8 млн, превышая квоту ОПЕК+ в 1,53 млн. При этом суточная добыча сырой нефти (без конденсата) выросла до 1,88 млн баррелей.

Как ранее сообщило издание Thomson Reuters, аналитики предполагают, что разногласия между США и Евросоюзом по поводу российского экспорта нефти в Индию могут привести к уменьшению поставок сырой нефти в октябре до 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это снижение по сравнению с августом (1,5 миллиона) и сентябрем (1,6 миллиона).