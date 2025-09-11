Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Евросоюз политизирует энергетику и наносит удар по собственной экономике, отказываясь от поставок из России. Об этом Юшков рассказал NEWS.ru.

Юшков отметил, что Россия не шантажирует Европу и продолжает продавать нефть, газ и ядерное топливо западным странам, сохраняя все контракты. Он отметил, что Москва соблюдает свои обязательства, хотя Запад стал ее оппонентом в украинском кризисе и поставляет оружие Украине.

«Они [европейские политики - прим.ред.] считают, что чем больше ты будешь давить на РФ, тем больше наберешь политических очков у избирателей, а это залог политической выживаемости», - заявил эксперт.

По его мнению, эти политики не заботятся о европейской экономике. Для них в приоритете «политический вопрос», и многие европейские лидеры позиционируют себя как борцы с Россией, заключил Юшков.

Летом 2025 года страны ЕС ввели 18-й пакет санкций против России. Он, среди прочего, предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть. Словакия некоторое время блокировала эти санкции из-за планов Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года.

Семнадцатого июля премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что противоречия были сняты. Он отмечал, что продолжение блокировки санкций угрожало бы интересам Словакии.