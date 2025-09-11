В Европе захотели нарастить доходы от заблокированных активов России

Власти Евросоюза (ЕС) в настоящее время ищут способы максимизировать доходы от заблокированных в западных странах активов России. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, ее слова приводит РИА Новости.

Подобные намерения обусловлены желанием региональных властей увеличить финансовую и военную поддержку Украины, объяснила она. Речь идет в том числе о стремлении профинансировать закупки Киевом вооружений за счет доходов от замороженных в ЕС российских активов.

«Мы изучаем, как оптимизировать и максимизировать получаемые доходы», — резюмировала Пиньо.

Ранее глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что власти ЕС оказали Украине поддержку с 2022 года на общую сумму почти в 169 миллиардов евро. За это время, отметила она, страны блока предоставили Киеву различные виды помощи, включая военную технику и вооружения, кредиты на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры. Почти треть от вышеуказанной суммы пришлась на предоставление боеприпасов, ракет, военной техники.

Одним из вариантов наращивания поддержки Украины власти ЕС рассматривают более активное выделение средств Украине за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов. Подавляющая их часть (порядка 176 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Максим Прево ранее утверждал, что власти королевства согласятся передать эти средства Киеву при одном условии. Для этого, подчеркнул он, юридические риски должны быть распределены между странами ЕС. В одиночку справляться с возможными судебными последствиями Бельгия не собирается, заключил он.